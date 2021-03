Belen piange a Domenica In. Poi la stoccata a Stefano: "Santiago uguale a lui, ma l'intelligenza è la mia"

Ospite di Mara Venier, la showgirl argentina si lascia andare ad inedite confessioni sulla sua vita privata e professionale. Dall'arrivo in Italia dall'Argentina alla gravidanza in corso grazie ad Antonino Spinalbese

Un'intervista ad alto tasso d'emozione quella rilasciata oggi da Belen Rodriguez a Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In. Un racconto privato e professionale, puntellato da più momenti di commozione per la showgirl argentina. Dall'arrivo in Italia agli esordi in tv, fino al matrimonio con Stefano De Martino e all'amore per i figli Santiago, avuto dall'ex marito, e Luna Marie, in arrivo tra tre mesi grazie al nuovo amore Antonino Spinalbese.

Le lacrime per la nonna

Belen si è commossa parlando della nonna, scomparsa anni fa. Il legame tra nonna e nipote è sempre stato intenso: c'era lei, insieme a tutta la famiglia, a supportarla quando ha preso il primo aereo dall'Argentina per volare verso l'Italia e verso il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. "Ricordo il momento in cui andavo in aeroporto con la mia famiglia - ha confidato Belu - Venivano tutti a salutarmi. C'è un momento, alla dogana, in cui tu ti giri per l'ultima volta e saluti. Ricordo che dentro quel vetro c'erano i miei genitori, i miei fratelli, a volte veniva anche mia zia. Mia nonna faceva più fatica a fare il viaggio".

E ancora: "Io partivo con 180 euro in tasca e non sapevo quando avrei racimolato di nuovo i soldi per tornare. Però, nonostante ciò, prendevo tutto come una avventura". Poi le lacrime, che portano Mara ad interrompere la trasmissione e mandare la pubblicità per far sì che la modella possa riprendersi con un bicchiere d'acqua.

"Per Stefano ho sofferto quattro anni"

La chiacchierata si sposta poi sull'amore. Su Antonino Spinalbese, nuovo compagno della showgirl che presto la renderà mamma di Luna Marie, e anche sulle nozze con Stefano. "E' durata otto anni in tutto con due anni di pausa. Lui è assolutamente presente come padre, ha sottolineato. Poi ha raccontato la difficoltà che vive una coppia al momento della separazione quando c'è di mezzo un figlio, come nel loro caso.

"Quando in una famiglia ci sono dei problemi, la famiglia deve darsi il diritto di riprovarci - ha dichiarato - Lui ha vissuto questo ritorno, e ha capito che non andava. Quando i bambini capiscono che non va si rassegnano, perché vedono che ce l'hai messa tutta ma non c'è niente da fare. E siccome i bambini stanno h 24 con le mamme, per la mamma è difficile nascondere la sofferenza: bussava alla porta, entrava in bagno e mi diceva 'non ti preoccupare me ne occupo io'. C'ho messo un po' a riprendermi. La sofferenza è durata quattro anni".

La stoccata a De Martino

Mara ha mandato in onda alcune immagini di Santiago, per raccontare il tenero rapporto con la mamma. E Belen non ha risparmiato una stoccata all'ex: "Sì, Santiago è uguale al padre, ma l'intelligenza l'ha presa da me", ha ironizzato, per poi precisare "sto scherzando".

Oggi però nella sua vita c'è un altro uomo. Ed è Antonino, ex hairstylist conosciuto questa estate e presto papà per la prima volta della piccola Luna Marie. Venticinque anni, e dunque undici in meno rispetto a lei, le ha ridonato il sorriso. "Quando Santiago mi ha visto sorridere mi ha detto 'questa persona è giusta' e noi all'epoca eravamo ancora amici. I bambini capiscono tutto". Un nuovo inizio per una famiglia allargata.