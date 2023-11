Belen: "Con Elio da 5 mesi, dal voler bene all'amore si fa in fretta. Ho passato momenti complessi"

Belen ha deciso di raccontarsi. Apertamente e senza tramiti, la showgirl si sta aprendo adesso con i follower che da tempo commentano i suoi post ormai quasi tutti incentrati sulla sua vita accanto a Elio Lorenzoni. I weekend insieme in montagna, i primi piani intensi, le parole rivolte all'uomo con cui ha ritrovato la serenità dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino hanno scandito le ultime settimane di Belen che oggi ha pubblicato la dedica d'amore per eccellenza, "Love U", a corredo della foto con cui due mesi fa ammise la relazione per la prima volta.

Anche stavolta i pensieri degli utenti stanno arrivando numerosi, ma Belen, piuttosto che sorvolare, ha deciso di rispondere a qualcuno di loro aggiungendo dettagli sulla sua relazione con il compagno. "Come ci si innamora così velocemente di una persona? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è", le ha scritto qualcuno. Ed è a quel commento che Belen ha risposto così, rivelando particolari fino ad ora sconosciuti o carpiti solo da qualche indiscrezione: "Conosco Elio da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo perbene. Quando c'è una bella amicizia, dal voler bene all'amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi".

Non solo. Perché la stessa intenzione di dire di più su questo momento della sua vita così pieno di gioia sentimentale la showgirl l'ha palesata anche sotto a un altro post, quello in cui ha dichiarato "sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo". "Vorrei avere la tua stessa forza", ha scritto un utente. E lei, accennando al periodo più buio ma senza aggiungere altro, ha risposto: "Ho passato dei momenti davvero complessi, ma come sepre mi rialzo perché amo la vita, amo i miei figli e la mia famiglia. Senza coraggio non si va da nessuna parte. Cadere è parte del percorso, rialzarsi con una consapevolezza diversa". Parole che sembrano proprio suggellare una personale, definitiva rinascita.