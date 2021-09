Belen e il regalo "bollente" di Antonino per il compleanno: di cosa si tratta

Passione alle stelle tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Lo racconta l'ultimo regalo consegnato dall'ex hairstylist alla compagna in occasione del compleanno di lei, celebrato lo scorso venti settembre a Milano. Un regalo che è già stato sfoggiato dalla modella argentina proprio in occasione della festa organizzata in un ristorante per celebrare i suoi trentasette anni: un paio di splendidi (e costosissimi) stivali di Louis Vuitton.

Il regalo, sexy e costosissimo

Nei giorni precendenti al party, infatti, Antonino è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale Oggi mentre faceva shopping per Milano. Il bottino? Un bel paio di stivaloni del noto brand francese, ben nascosti all'interno di una enormi busta con cui l'uomo è stato visto girare per la città meneghina. Il regalo è stato poi consegnato prima della cena organizzata da Belen, tanto che la showgirl ha deciso di sfoggiarlo in occasione della serata.

Facendo un rapido giro sul sito, ai più curiosi non sfuggirà il prezzo degli stivali. Capi simili, infatti, arrivano a costare anche 1500 euro. Com'è noto infatti la marca è una delle più costose.

La festa di Belen

Il resto è storia nota. Nella serata dello scorso venti settembre Belu ha radunato la sua truppa per festeggiare il suo compleanno speciale in un prestigioso locale di Milano. Presenti alla festa, oltre alla mamma Veronica e agli affetti più cari, tanti amici ma soprattutto la piccola Luna Marì, vera e propria star della serata, ultima arrivata in casa Rodriguez nata dall'amore per Antonino, con cui Belu fa coppia dalla scorsa estate. Accanto a mamma anche Santiago, avuto otto anni fa dall'ex marito Santiago. Insomma, un regalo speciale per un compleanno speciale, quello da neo mamma bis.

In basso, Antonino fotografato dai paparazzi durante lo shopping e Belen la sera del compleanno