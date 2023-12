Belen e il lussuoso regalo di Elio: "Quanto mi fai felice"

Mancano poco più di 10 giorni a Natale, ma Belen Rodriguez ha già aperto il primo pacchetto sotto l'albero. È un regalo del compagno Elio Lorenzoni, che prossimamente - appena arriverà il divorzio da Stefano De Martino - diventerà suo marito. Così ha fatto sapere giorni fa a Domenica In, dove ha parlato del loro grande amore e di come l'imprenditore l'abbia aiutata a rinascere da un periodo di crisi profonda.

Elio fa di tutto per farla sorridere e l'ultima sorpresa l'ha lasciata senza parole. Per lei una scatola nera di Chanel, chiusa da un grande fiocco, con dentro una borsa rosa lucida - molto probabilmente edizione limitata - con dei dettagli super glamour. "Quanto mi fai felice" scrive Belen tra le storie Instagram, dove condivide le immagini di questo bel regalo, mentre si prepara a vivere il primo Natale insieme al suo nuovo amore.

La storia tra Elio e Belen

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si conoscono da molto tempo. Sono sempre stati amici, finché a luglio, in un momento difficile per la showgirl, lui ha saputo starle vicino come nessuno aveva mai fatto e in quel momento il loro rapporto si è trasformato in qualcosa di più grande: "Eravamo amici. Non era mai successo nulla. Non ero abituata a un uomo così perbene. E non mi sembra vero. Lui ha fatto per me quello che non aveva mai fatto nessuno - ha raccontato a Mara Venier - non era facile stare con me in quel momento, mi ha tenuto la mano come amico. Poi a un certo punto... Sto vivendo un sogno. E voi non mi svegliate".