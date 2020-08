"No al perdono", la clamorosa replica di Belen a Maria De Filippi (VIDEO)

"Stefano è un ragazzo molto particolare. Ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…". Così nelle scorse ore Maria De Filippi ipotizzava un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, di nuovo separati dopo il ritorno di fiamma dell'anno scorso. Parole che hanno lasciato intendere la possibilità di una riconciliazione ("Non si sa mai", ha detto la conduttrice), ma che pare non siano piaciute a Belen.

Belen replica a De Filippi

E' di qualche ora dopo, infatti, un video in cui la showgirl argentina canta il brano 'La mia storia tra le dita' di Gianluca Grignani manipolando appositamente una strofa per far capire che non ha alcuna intenzione di perdonare l'ex marito: nel verso chiave “ricorda a volte un uomo va anche perdonato”, Belu ci mette de suo, modificando il testo con un lapidario "no", un uomo non sempre va perdonato.

Belen intona il brano di Grignani durante una serata tra amici organizzata ieri. Un'interpretazione al karaoke carica di trasporto che in realtà lascia intendere quanto la ferita per l'addio a Stefano sia ancora profonda. "Ma quali buni amici maledetti, io un amico lo perodono mente a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale...", canta a squarciagola.

Belen, l'addio a De Martino

Sarebbe invece già finita la liaison con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano con cui è stata paparazzata nelle scorse settimane. Nel cuore della modella sudamericana c'è oggi solo un uomo: il figlio Santiago, nato sette anni fa dall'amore per il suo Stefano (che intanto è ancora single...)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.