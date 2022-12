Belen e Luna Marì stanno male: "Abbiamo la variante australiana. Proteggete i vostri bimbi"

Belen Rodriguez ha l'influenza e insieme a lei anche la piccola di casa, Luna Marì. Entrambe da qualche giorno hanno accusato un importante malessere e come spiega la stessa Belen sarebbe colpa della "variante australiana". Non può esserne certa, ma visto come stanno entrambe e comparando i sintomi con quelli noti, visto il gran numero di persone che l'ha contratta, la conduttrice de Le Iene ha pochi dubbi.

Su Instagram Rodriguez ha prima scelto di scrivere un breve messaggio per i suoi follower in cui annunciava di non sentirsi bene e che forse la sua presenza al fianco di Teo Mamuccari, a Le Iene, è a rischio.

Qualche ora dopo però Belen decide di parlare direttamente con i suoi follower visto l'enorme amore che ha ricevuto: "Grazie a tutti voi per l'affetto che dimostrate a me ogni volta che mi succede qualcosa di non super carino. Io e Luna ci siamo prese credo la variante australiana che devo dire è tostissima, io farò di tutto ad essere alla conduzione de Le Iene mi sto curando moltissimo". Poi ecco un messaggio diretto ai genitori di bambini piccoli: "Mi raccomando proteggete i vostri bambini perché i reparti pediatrici degli ospedali sono affollati dai bambini con problemi respiratori, problemi dovuti a questa variante".