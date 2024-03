"Con tanti filler in meno": Belen mostra com'era a 14 anni, la foto

Belen Rodriguez ha mostrato com'era quando aveva solo 14 anni. Un momento di nostalgia per la conduttrice, influencer e showgirl argentina che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una vecchia foto di quando era solo una ragazzina con tanti sogni in testa ancora da realizzare. Viso pulito, una bellazza incredibile e un sorriso travolgente. Belen anche da piccola era bellissima come dimostra la foto appena pubblicata dalla mamma di Santiago e Luna Marì, i bimbi avuti con gli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Quella di Belen 14enne è una foto che ha subito fatto il pieno di like e sono innumerevoli i commenti positivi ricevuti da Rodriguez per questo scatto amarcord. Ma oltre agli elogi, Belen, è stata anche travolta da moltissime critiche. Ebbene sì perché la showgirl argentina è stata accusata di essersi rifatta troppo e di aver perso tutta quella che era la sua bellezza naturale a causa dei troppi filler alle labbra e non solo.

"Io amo questa foto perché sorrido esattamente in egual modo" ha scritto Belen accanto alla foto in questione specificando che, al momento di quello scatto, aveva esattamente 14 anni.

Ma non sono mancati gli insulti e i commenti negativi: "Con i denti naturali, però", le ha scritto qualcuno alludento al fatto che ora abbia denti finti, "Ecco com'eri senza pezzi di ricambio", scrive qualcun altro in riferimento ai ritocchini della showgirl. "Con tanti filler in meno" sono le parole di qualcun altro. Ma in tanti hanno deciso di difendere Belen sottolineando che a 14 anni e a 39 non si può essere uguali e che il tempo passa per tutti ma Belen resta sempre belissima.

Voi come la pensate? Preferivate Belen 14enne o trovate che sia più bella ora che di anni ne ha quasi 40?