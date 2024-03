L'auto di Belen rimane senza benzina: due paparazzi la soccorrono, il racconto

Una domenica bestiale quella di Belen Rodriguez. La showgirl, come documenta Chi, nonostante la pioggia e il freddo, proprio come molti altri genitori, ha trascorso la domenica mattina a fare il tifo per il figlio che gioca a calcio. Santiago è il portiere della squadra e con grande orgoglio Rodriguez applaudiva alle sue buone azioni e lo spronava nel momento del bisogno.

Alla fine della partita Belen è ripartita a bordo della sua auto e per fortuna i paparazzi la stavano seguendo. Mentre stava andando l'auto è rimasta senza benzina e "i due fotografi le sono corsi incontro e l'hanno accompagnata dal benzinaio a riempire una bottiglia 'di fortuna', era domenica, e l'hanno aiutata a far ripartire l'auto".