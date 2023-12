"Stefano De Martino ti ha tradita con Alessia Marcuzzi?" e Belen risponde: le sue parole

Belen Rodriguez ha il dente avvelenato. Nonostante sia in vacanza nella sua amata Argentina insieme a tutta la sua famiglia, compresi i figli Santiago e Luna Marì, e a Elio Lorenzoni, le sofferenze provate negli ultimi mesi non la lasciano. Così nei commenti su Instagram sta continuando a rivelare informazioni che riguardano i suoi ex. Impossibile dimenticare i messaggi che lei e Antonino Spinalbese si sono scambiati il giorno di Santo Stefano, e che da parte di Belen sono continuati ad arrivare anche nei giorni seguenti, riguardanti la crescita di Luna Marì. Ma è oggi, 31 dicembre, a poche ore dalla fine del 2024 che Rodriguez fa una rivelazione a dir poco sconvolgente.

Solo poche settimane fa Belen è stata ospite di Domenica In e a Mara Venier, per la prima volta, ha raccontato dei tradimenti di De Martino. "Più di 12 donne", ha raccontato. A quelle parole Stefano, che la stessa domenica era ospite di Che tempo che fa sul Nove, ha replicato spiegando che lui non avrebbe mai parlato della questione e che quando due persone si lasciano "ci sono sempre due versioni e io la mia non la racconterò mai".

Belen in tv non aveva fatto alcun nome e ufficialmente neanche nel commento lasciato sotto ad un suo post, ma rispondendo ad una domanda riguardante Alessia Marcuzzi ha scritto solo una parola, ma una parola importantissima. A scovare il commento è stata Deianira Marzano, l'esperta di gossip.

Belen Rodriguez su Alessia Marcuzzi

"Belen continua a dire la tua e zittire tutti, io adoro il gossip e i pettegolezzi, quanto ci piaci così stronz**ta. Ps Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te, baci buone vacanze", questo ha scritto un utente sotto al post di Rodriguez. Belen, inaspettatamente, ha risposto: "Confermo". Una sola parola che però va a confermare una voce che da anni circola sulla presentatrice e l'ex ballerino.

Il triangolo Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi-Belen Rodriguez

In questi ultimi anni il nome di Alessia Marcuzzi è spuntato spesso nella storia tra Belen e Stefano. La prima volta che si parlò di Marcuzzi era l'estate del 2020 quando insistenti rumors parlarono di una relazione clandestina tra i due, quando ancora erano entrambi sposati. Le smentite arrivarono velocemente, ma le voci hanno continuato a rincorrerli in tutti questi anni, fino allo scorso luglio, quando si parlò di un loro ritorno di fiamma proprio nei giorni in cui Stefano e Belen si stavano lasciando. In questo caso, però, nessuna smentita. "Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: 'Non vengo perché mi devo salvare da me stessa'. Faccio fatica a tenermi" è stata l'unica cosa che ha detto Alessia Marcuzzi sulla questione qualche mese fa, in un'intervista, commentando i pettegolezzi sulla sua vita privata. De Martino, invece, a Belve ci è andato ma è stato ben attento a non sbottonarsi mai, dribblando con maestria ogni domanda sulla sua attuale situazione sentimentale.