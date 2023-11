Belen Rodriguez, gli amici sono preoccupati: "Sta mentendo a se stessa"

Belen Rodriguez, almeno sulla carta o meglio dalle foto, sembrerebbe aver voltato pagina. Sembrerebbe essersi lasciata alle spalle la travagliata, quanto bella, storia d'amore con Stefano De Martino, conclusasi - forse definitivamente - quest'estate. Nella sua vita ora c'è Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano: lo conosce da 12 anni, ma solo negli ultimi mesi l'amicizia è diventata amore. Un amore travolgente, o che l'ha travolta, e che sicuramente ha mitigato la delusione e il senso d'impotenza che la fine di ogni storia porta con sé.

"Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente", queste parole sono state riportate dal settimanale Oggi e a pronunciarle sarebbe stata proprio Belen. "Questo è quello che Belen rispondeva fino a qualche giorno fa alle pochissime persone che sente ancora vicine", spiega il magazine. Da quando è tornata sui social però non perdere occasione di mostrare e mostrarsi. Un po' un controsenso vista la sua necessità di "vivere il presente". Al momento si trova alle Maldive, lei lo definisce il luogo del "cuore", forse perché lì ha portato prima De Martino, poi Antonino Spinalbese, papà della sua seconda figlia Luna Marì, e infine Elio. E dalle Maldive condivide giornalmente cartoline social e anche la notizia della proposta di matrimonio.

La sovraesposizione che non ha più saputo gestire

Il momento complesso che ha vissuto, che l'ha portata a stare lontana dai social qualche settimana e l'ha fatta dimagrire 7 chili, è stato amplificato dalla sua esposizione pubblica. Anche Stefano De Martino è un personaggio pubblico, ma a differenza dell'ex compagna si è sempre esposto poco sui social: poche foto, poche storie e mirate, post legati al lavoro tra tv e teatro. Diverso è l'approccio di Rodriguez che infatti avrebbe ammesso: "Pensavo di essere più impermeabile a tutta questa esposizione pubblica. Pensavo che avrei sempre saputo controllarla e gestirla", "ripete Belen a se stessa e ai pochi intimi" scrive ancora il settimanale.

Con Elio Lorenzoni non è destinata a durare

I progetti che sta facendo con Elio Lorenzoni, alcune persone vicine a lei avrebbero anche anticipato che vorrebbe un altro figlio (lei solo poche settimane fa ha smentito una sua presunta gravidanza), le tengono la mente occupata, ma secondo alcuni suoi amici sarebbe un fuoco di paglia, la seconda rottura con De Martino l'ha fatta soffrire molto, moltissimo e "chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito". E a parlare sono anche i fatti: "Di fatto "ha rinunciato a Tu si que vales e non ha retto alla conduzione delle Iene. Molti dubitano degli annunci di un ritorno in tv e temono che con il nuovo fidanzato Rodriguez stia forse mentendo a se stessa".