Stefano con Santiago e Antonino con Luna Marì: Belen invece è sulle Dolomiti, ma con chi?

Sono state settimane in cui Belen Rodriguez si è goduta i suoi figli. Tranne che per un periodo in cui Santiago si trovava con il padre poi lui e Luna Marì sono quasi sempre stati con lei, ad Albarella. Loro però non erano soli, c'era anche la famiglia Rodriguez (presente sempre la madre, Veronica Cozzani, e molto spesso anche la sorella Cecilia con Ignazio Moser, ndr) e poi sembrerebbe anche Elio Lorenzoni. Sul misterioso uomo si sa poco, non è neanche chiaro se tra lui e Belen ci sia una vera relazione... Ma come dimostrano alcune foto di Belen e anche della madre Veronica Elio è stato ad Albarella.

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese i padri dei figli della presentatrice hanno invece trascorso l'estate prevalentemente tra mare, divertimento e barche in compagnia di amici e forse qualche parente. Vacanze che potrebbero essere considerate da "single", ma anche in questo caso le informazioni a disposizione non sono poi così tante e i dubbi rimangono.

Di certo c'è invece che in questo primo sabato di settembre Belen non si trova né con i figli né con Stefano De Martino sulle Dolomiti. Come lo sappiamo? Grazie alle storie Instagram che Antonino e Stefano hanno condiviso. Il primo ha mostrato di essere al parco con la figlia, il secondo ieri sera, 1 settembre, ha postato dopo molto tempo - ovvero le vacanze a New York - degli scatti con Santiago, mentre andavano in motorino a Milano. Facendo due più due e vedendo che invece Rodriguez ha condiviso foto di un resort di lusso sulle Dolomiti è chiaro che in montagna Belen ci sia andata da sola, per rilassarsi e leggere Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche, o forse no...

Di sicuro non si trova nella struttura insieme alla sorella Cecilia che al momento è a Venezia per la Mostra del Cinema, sul fratello Jeremias non si hanno informazioni in quanto non ha condiviso aggiornamenti sul dove si trovi in questi giorni. E quindi il campo si restringe a due possibilità: Belen è da sola a Pinzolo, vicino a Madonna di Campiglio, oppure è in compagnia di qualcun altro ovvero Elio Lorenzoni.

Belen solo pochi giorni fa ha pubblicato alcune foto che la ritraggono con Elio, ma sia la didascalia scelta che le foto non fanno altro che alimentare i dubbi. Non ci sono baci, particolari effusioni e in più l'ultimo scatto è di 10 anni fa come a voler dire 'tra di noi c'è solo una grande amicizia'. Ma la descrizione "1, 2, 3 scatenatevi" lascia invece intendere che i due potrebbero essere una coppia. Per avere un quadro completo dovremo aspettare altri aggiornamenti social oppure, come in molti stanno ipotizzando nelle ultime ore, una paparazzata che sarà poi pubblicata su un settimanale come Chi o Oggi.