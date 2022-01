Antonino Spinalbese fa la corte a Belen, ma lei sembra preferire Stefano De Martino

Molto spesso il silenzio è più rumoroso delle parole e questo è proprio ciò che sta accadendo tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: nessuno dei due ha apertamente confermato la rottura, ma è evidente che non stiano più insieme. La piccola Luna Marì ha sei mesi e i probelmi sono iniziati poco dopo la sua nascita, sono mesi che i due non si fanno più vedere insieme. Belen però è andata avanti con la propria vita e di pochi giorni fa sono le foto di Stefano De Martino che è andata a prenderla in aeroporto dopo il viaggio dell'imprenditrice in Uruguay. Tra di loro ci sarebbe stato anche un bacio.

Le foto potrebbero mostrare solo due ex molto uniti oppure potrebbero significare che la fiammella dell'amore non è del tutto spenta. In questo presunto triangolo si inserisce l'indiscrezione pubblicata dal settimanale Diva e Donna che descrive Antonino Spinalbese come un uomo innamorato che vorrebbe conquistare di nuovo Belen.

Secondo questi gossip, quindi, sarebbe stata la modella e showgirl argentina a porre fine alla storia con l'ex parrucchiere e lui adesso, secondo quanto afferma il settimanale, le scriverebbe molti messaggi, alcuni legati alla figlia e altri per trovare il modo di ricucire il rapporto. Se l'indiscrezione fosse vera, ricordiamo che a tutto c'è un limite e speriamo che non venga superato.

Il mistero del tradimento

Il perché i due si siano separati è un mistero, Belen in una storia Instagram aveva lasciato intendere di essere stata tradita in passato, ma nessuno ha confermato o smentito. Se così fosse sarebbe comprensibile il perché Antonino stia cercando di farsi perdonare.

Com'è nato il sospetto delle corna? Rodriguez era in viaggio con l'amica Patrizia Griffi, direzione Uruguay, per passare il tempo le due hanno provato il filtro di Instagram che modifica parte della testa creando delle corna: "Anche Belen ha scelto le corna, sei pazzesca!" ha scherzato Griffi e Belen "Le corna sono solo due?", "Perché?" ha chiesto Patrizia, "Perché penso di averle" ha risposto Rodriguez e l'amica ha precisato "Le avevi avute", ma Belen è stata categorica "No, no le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno".