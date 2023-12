Belen Rodriguez in Argentina con i figli: "Allacciatevi le cinture sennò mi denunciano"

Belen Rodriguez è atterrata in Argentina. La showgirl ha condiviso alcuni video su Instagram i cui si vedono i due figli, Santiago e Luna Marì, e il padre Gustavo Rodriguez. Belen ha atteso con ansia il momento di tornare nella sua terra e la gioia nell'aver intrapreso questo viaggio con i suoi bambini è tanta, tantissima. Questi giorni di festa sono stati però costellati non solo da amore e felicità, ma anche da rabbia e preoccupazioni legate al rapporto con Antonino Spinalbese, il padre di Luna. Tra i due al momento la tensione è alle stelle e i loro panni sporchi sono stati lavati sui social, così adesso i loro follower, ma non solo, sono a conoscenza delle loro diatribe familiari.

In uno dei contenuti pubblicati da Belen, l'influencer e i figli si trovano in un'auto, direzione casa di famiglia, e Rodriguez si trovava nel sedile posteriore con Luna e Santiago. I bambini parlavano a voce alta, giocavano e non stavano ad ascoltare la mamma. "Ho detto mettetevi la cintura!", ha ripetuto Belen per poi aggiungere, "mettetevi la cintura che altrimenti qua mi denunciano". Una battuta, pronunciata con voce divertita che però è impossibile non legare ai messaggi social che si sono scambiati lei e Antonino.