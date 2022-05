"Pratico l'autoerotismo", la confessione senza tabù di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez senza tabù. Una confessione in diretta che nessuno si aspettava, ma che a suo modo normalizza il piacere femminile. Dopo un'intervista a sei sulla vita di coppia a Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

Belen senza filtri parla dell'autoerotismo femminile

Teo Mammucari ha lanciato alla collega una provocazione e Belen ha saputo rispondere a tono. "Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo", ha spiegato la conduttrice e dunque Mammucari ha ribattuto: "Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…". "No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta?", ha risposto Belen che ha anche aggiunto un particolare piccante.

"Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione", così la modella e influncer ha proseguito il suo discorso sul piacere femminile, anche se Teo ha cercato di virate l'argomento sullo scherzoso ("Non ci credono a casa, fagli vedere", ha ironizzato il conduttore). Quindi Belen ha concluso: "Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti". Rodriguez ha saputo affrontare l'argomento con leggerezza e allo stesso tempo serietà, che poi è anche l'unico modo in cui può, e deve, essere fatto.