"La bellezza non basta, Stefano non ti ha voluta". E Belen risponde

Le foto in intimo di Belen Rodriguez hanno suscitato non poche reazioni. Tra i commenti carini, con complimenti e apprezzamenti, però spunta anche qualche frase pungente a cui l'imprenditrice ha deciso di rispondere.

"Che dire stupenda, ma se non fai queste foto la tua carriera è finita", scrive qualcuno e prontamente Rodiguez ha replicato commentando a lettere maiuscole: "Credici". Ma la risposta più inaspettata di Belen è arrivata ad un altro commento, uno particolarmente pungente: "Sei bellissima.... Ma a volte la bellezza non basta per far innamorare un uomo... Infatti De Martino, l'uomo che ami, non è legato a te... Sei bellissima, ma la bellezza purtroppo non basta". E a queste parole la showgirl ha dato una risposta esemplare e che non permette alcuna replica: "Spero che tuo padre ti abbracci forte prima o poi! Lo meriti, nel frattempo ti abbraccio io forte Deborah". Così Belen ha capovolto la provocazione, sottolineando che forse a non sentirsi abbastanza bella è la donna che ha commentato.