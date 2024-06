Belen: "Ho detto no a Belve". Il motivo è Francesca Fagnani

"Mi rendo conto che da fuori sembra che io abbia una vita perfetta, ma non è così. Mi intristisco come si intristiscono tutti, e il fatto che sui social tutti appaiano felici e appagati è una bugia. È importante che la gente lo capisca". A pronunciare queste parole è stata Belen Rodriguez dal palco del BCT, il Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento.

Rodriguez ha parato molto, del suo futuro, della paura di non avere mai un matrimonio felice e anche di quello che si sta per celebrare tra la sorella Cecilia e Ignazio Moser e anche della carriera. "Dopo essermi presa una pausa dalla televisione e dal mondo dello spettacolo, a settembre tornerò. E con delle belle cose", questo stop però le è pesato, "Avevo paura che la gente non mi volesse più, ma ne avevo bisogno. Mi è mancata l'adrenalina e, soprattutto, mi è mancato il pubblico. In generale penso che dovremmo tornare tutti all'empatia, all'amore, alla comprensione", riporta Vanity Fair.

Rodriguez: "Non ho filtri ma a Belve ho detto no"

Belen crede di aver costruito un bel rapporto con i suoi follower e telespettatori perché si racconta per com'è davvero. "Non ho filtri, neanche quando sto male. Se passo dei momenti difficili lo dico perché penso che a qualcuno potrebbe essere d'aiuto sentirlo. Per il resto, cerco di raccontarmi in maniera onesta nelle occasioni che scelgono con più cura". Dunque la domanda sorge spontanea parlando di non avere filtri, potrebbe mai andare a Belve, il programma di Francesca Fagnani? In maniera del tutto inaspettata Rodriguez ha rivelato di essere stata contattata: "Mi hanno invitata, ma ho detto di no. Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Ma, allo stesso tempo, fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva".