Belen volta (ancora) pagina, beccata con Bruno Cerella: le foto

Sulla fine della relazione con Elio Lorenzoni non c'erano più dubbi, ma a quanto pare non ce ne sono neanche sul nuovo flirt di Belen Rodriguez. La showgirl è stata paparazzata con il giocatore di basket Bruno Cerella, 37 anni, e le foto parlano chiaro.

A pubblicarle è il settimanale Chi, che li ha beccati insieme alla festa di Giorgia D'Autorio, una loro amica in comune: il cestista è andato a prendere Belen a casa, sono andati al locale e poi, a fine serata, a casa di lui, dove hanno trascorso la notte. La mattina dopo Cerella ha riaccompagnato la showgirl a casa, in attesa del prossimo appuntamento. Risate e sguardi complici, il feeling tra i due è innegabile.

Entrambi argentini, in comune non hanno solo le origini ma anche l'amore per l'arte e per lo sport, e questa è una seconda chance che si stanno dando, visto che si erano già frequentati nel 2018, dopo la rottura della showgirl con Andrea Iannone. Potrebbe essere questa la volta buona di Belen? Dal suo sorriso chi può dire di no...