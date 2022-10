Belen Rodriguez: "Io? Donna in carriera che fa quello che vuole, è questo l'esempio per i miei figli"

Belen Rodriguez ha fatto una riflessione profonda sul tema della carriera e della maternità. Il suo pensiero a riguardo? Lo ha espresso attraverso una storia Instagram dove la showgirl e conduttrice argentina ha deciso di lasciarsi andare e condividere con i suoi fan un pensiero sulle sue scelte di vita e sul suo equilibrio tra l'essere mamma e l'essere una donna in carriera che non ha mai abbandonato il suo lavoro né prima né dopo le gravidanze. Un'identità, quella di donna e lavoratrice, a cui la moglie di Stefano De Martino non vuole rinunciare e che pensa possa essere di grande esempio per i suoi bambini Santiago e Luna Marì, quest'ultima avuta dal suo ex fidanzato Antonino Spinalbese oggi nella casa del Grande Fratello Vip.

"Mentre torno a casa penso che oltre a essere una donna in carriera che conduce, appunto, la vita che vuole condurre - esordisce Belen in un messaggio pubblicato su una delle sue quotidiane stories Instagram mentre si trovava su un volo di ritorno a casa - Mi soffermo e mi emoziono perché torno a casa sommersa dalle soddisfazioni raggiunte con fatica, posso trasmettere ai miei figli il mio vissuto, sperando che nel mio sguardo possano cogliere l'assoluta libertà di scelta"

Sono queste le parole della 38enne che, mostrando di aver trovato un perfetto equilibrio casa-lavoro, ci ha tenuto a specificare quanto sia importante, per lei, che i suoi figli prendano ad esempio la sua vita, le sue scelte e le sue esperienze.