Belen è tornata a casa, il dolcissimo video con Luna Marì: "Sei la più bella del mondo"

Belen Rodriguez è tornata a casa. Dopo un periodo di stacco che forse le è servito per metabolizzare le novità di questo nuovo periodo della sua vita, tra la fine della collaborazione con Mediaset, la fine della relazione con Stefano De Martino e l'ingresso nella sua vita di un nuovo amore, Elio Lorenzoni, adesso Belen sembra pronta ad affrontare il futuro. E questo nuovo inizio non poteva non partire dai figli.

Dopo settimane di assenza i suoi bimbi, Santiago e Luna Marì, tornano a essere presenti nelle storie Instagram della showgirl e imprenditrice. Rodriguez ha condiviso il momento della colazione della sua piccolina: Luna stava mangiando i cereali con il latte mentre guardava i cartoni animati. La bimba tra un sorso di latte e un altro era completamente rapita dalla tv e nel mentre Belen non poteva non sottolineare quanto fosse bella: "Tu sei una tipa, sei! Sei la più bella del mondo te".

Prima di tornare a Milano, Belen con Elio e la madre, Veronica Cozzani, ha scelto di ritirarsi nella natura in montagna. Tra una passeggiata lungo il fiume e un momento di condivisione davanti ai fornelli Rodriguez è riuscita a ritagliarsi dei momenti di semplicità e non è un caso se pubblicando su Instagram alcune foto di quel fine settimana le ha commentando scrivendo: "Chiedimi ora se sono felice?".