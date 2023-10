"Belen in clinica a Padova": l'avvistamento dopo la lunga assenza social

Continua il silenzio social di Belen Rodriguez che da giorni fa preoccupare i fan. La showgirl non starebbe passando un bel momento, per via dell'ennesima separazione da Stefano De Martino ma anche a causa del benservito di Mediaset, che le ha tolto la conduzione de Le Iene (passata a Veronica Gentili). Secondo alcune voci si sarebbe trasferita a Brescia, a casa del nuovo compagno Elio Lorenzoni, senza i figli, rimasti a Milano con i rispettivi papà e i nonni.

L'ultima indiscrezione arriva da Padova e non è incoraggiante. Qualcuno avrebbe visto la showgirl entrare in una clinica privata della città, e questo alimenta i dubbi su un suo presunto malessere. A lanciare la notizia è Il Gazzettino, che ha provato anche a mettersi in contatto con la struttura. "Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti", questa la risposta della clinia. Dunque nessuna conferma sulla presenza di Belen nella clinica, ma più di qualcuno giura di averla vista.

Intorno a lei c'è la massima riservatezza e il muro della famiglia, che secondo i beninformati le è più vicino che mai in questo momento, insieme a Elio. Sono loro, tutti insieme, che si starebbero prendendo cura di Belen.