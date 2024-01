"Sono un'ammiratrice di tuo padre": l'inaspettata risposta di Belen (che cita mamma Veronica)

Belen Rodriguez ha trascorso il fine settimana in compagnia della famiglia ovvero i genitori e i figli. Due giorni a contatto con la natura che sicuramente hanno rigenerato la showgirl e che però hanno fatto sorgere dei dubbi sulla relazione con Elio Lorenzoni, unico grande assente.

Per ricordare quei giorni felici Belen ha pubblicato delle foto e un video su Instagram: nel breve filmato si vedono il padre Gustavo e Luna Marì che era in braccio a lui. La presenza di Gustavo non sorprende, Belen è molto legata ai suoi genitori, ma anzi ad alcuni follower ha fatto molto piacere rivedere il 65enne. In particolare una follower di Rodriguez ha lasciato un commento rivolto proprio all'uomo: "Belen sei sempre stupenda, ma concedimi di dire la verità... Sono un'ammiratrice di tuo padre, veramente un bell'uomo". E inaspettatamente Belen ha risposto tirando in ballo la madre, Veronica Cozzani: "Non sei l'unica a dirlo! Shhh che mia mamma è gelosa".

I problemi di salute di Gustavo Rodriguez

Le ultime informazioni sulle condizioni di salute di Gustavo risalgono al 31 ottobre 2022 quando Veronica aveva pubblicato una foto del marito su un letto di ospedale. In quell'occasione però non era stato dato nessun altro tipo di informazione sul perché fosse ricoverato. Nel giugno 2022 Rodriguez è stato operato per un problema al colon. Visti però gli ultimi viaggi di famiglia, quello in Argentina e anche quello dello scorso fine settimana, i problemi sembrerebbero più che superati.