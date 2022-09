Belen, festa di compleanno con Stefano (che torna in famiglia)

Ieri Belen Rodriguez ha spento 38 candeline. Un compleanno davvero speciale con accanto nuovamente l?ex marito Stefano De Martino. Il ballerino partenopeo in questa giornata speciale ha voluto omaggiarela sua compagna di vita ritrovata con una dolcissima dichiarazione d?amore su Instagram. La Rordiguez ha trascorso il giorno del suo compleanno contornata dagli affetti più cari.

Aspettando la mezzanotte

La showgirl, come da tradizione, ha atteso la mezzanotte in un noto ristorante milanese circondata da amici e parenti. È stata lei stessa a condividere alcuni scatti del party sul suo profilo social dove si è mostrata intenta a soffiare le candeline con in braccio la piccola Luna Marì. Presente anche il primogenito Santiago e il compagno Stefano De Martino.

La festa in famiglia

I festeggiamenti sono poi proseguiti ieri in serata con il clan Rodriguez, che ha organizzato a Belen una festa casalinga nel suo appartamento milanese. Mamma Veronica Cozzani su Instagram alcuni momenti della serata in famiglia, dove non manca proprio nessuno. Seduto a capotavola, posto d?onore, c?è Stefano De Martino, accanto a lui Belen, sorride divertita con in testa una coroncina. Immancabili la sorella Cecilia e Ignazio Moser, poi Jeremias con la fidanzata Deborah Togni. Presenti anche i figli dell?argentina, Santiago, avuto da De Martino, 9 anni, e Luna Marì, nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese e che il 12 luglio scorso ha compiuto appena un anno.

Un?allegra serata in famiglia a base di sushi e spensieratezza. Al termine della cena arriva la torta al cioccolato a forma di cuore che forse è stata realizzata da mamma Veronica. Belen, in un look casual, appare radiosa e felice, contornata dall'amore della famiglia che le canta ?Tanti auguri a te? in spagnolo. Una felicità a cui ha forse concorso anche l?amore ritrovato con Stefano De Martino, che sembra aver donato alla sudamericana la serenità di cui aveva bisogno.