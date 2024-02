Belen, arriva la conferma della fine della relazione con Elio Lorenzoni

La relazione di Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni è finita. Ormai da settimane si parla della fine della relazione tra la showgirl e il misterioso uomo d'affari. Niente più foto insieme, nessuna storia, nessuna cena di San Valentino e soprattutto due viaggi da sola. Questi gli indizi che si sono accumulati in queste settimane, ma è oggi, 16 febbraio, che è arrivata la conferma e proprio da Belen.

Rodriguez era in auto e ha voluto condividere con i suoi follower la foto di un pupazzetto che porta sempre con sé, ma ciò che colpisce sono le parole scelte per presentare il fantoccio: "Vi presento il mio fidanzato. Lui si chiama Granpa, nato in Argentina. Lui il mio compagno di viaggio, viene sempre con me". Perché lo definisce il suo "fidanzato"? Perché sceglie proprio quel termine e non un altro? È un chiaro riferimento al fatto che adesso nella sua vita non ci sia alcun uomo.

Che i due si fossero separati già da tempo era stato svelato da alcune persone vicine a Lorenzoni a Novella 2000, i motivi dietro alla separazione sarebbero da ricercare nelle strategie comunicative di Belen: negli ultimi due mesi Rodriguez è stata spesso al centro del gossip per tutto ciò che ha dichiarato sull'ex marito Stefano De Martino e sul padre di sua figlia Luna Marì.

La foto e il testo scritto da Belen sono un chiaro segnale anche se ufficialmente non è stata ancora comunicata la separazione. Ed è facile credere che le nozze, annunciate mentre i due erano alle Maldive, siano cancellate.