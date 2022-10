Belen Rodriguez "malefica" e super sexy. Il costume di Halloween conquista tutti

Belen Rodriguez ha conquistato tutti con il suo costume di Halloween da "regina del male". La showgirl e conduttrice argentina, infatti, ha scelto di travestirsi da Maleficent, la cattivissima interpretata da Angelina Jolie nel film della Disney in occasione della festa di Halloween dei suoi due bambini. La trentottenne e mamma di Santiago, avuto dal suo compagno Stefano De Martino, e la piccola Luna Marì, figlia, invece, di Antonino Spinalbese, oggi grande protagonista del Gf Vip, ha mostrato a tutti il suo travestimento di Halloween che l'ha vista trasformarsi da donna più desiderata d'Italia a quella più temuta, la fata cattiva dello spin-off de La bella addormentata del bosco.

E così, la Rodriguez, si è messa in testa l'iconico copricapo con le corna del personaggio Dinsey, ha indossato un outfit total black e messo sulle labbra un sexy rossetto rosso. Così, nei panni di Malefica, Belen ha accompagnato i suoi bambini alla Festa di Halloween insieme alle altre mamme e ai loro bambini.

E, anche se Belen si è distinta, come sempre, per il suo look mozzafiato, a "batterla" in fatto di fascino non poteva che essere la sua bimba, decisamente la più bella di tutti. Luna Marì, infatti, ha indossato un adorabile vestitino da zucca che l'ha resa irresistibile. Presente alla festa anche Santiago che ha scelto, invece, un costume da Spiderman.