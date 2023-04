Belen scopre di avere il covid e si dispera: la truccatrice riprende tutto nei camerini Mediaset

Belen Rodriguez assente di nuovo da Le Iene in circa un mese e se sulla sua mancanza di poche settimane non furono date spiegazioni precise quella di ieri sera, 11 aprile, è già nota. Rodriguez ha contratto il covid. Il tampone positivo ha fatto infuriare la conduttrice che su Instagram ha espresso tutta la sua frustrazione e rabbia. "In questi casi si può dire vaffanc*lo?" ha domandato ironica sul social Belen e poi commentando la puntata de Le Iene ha solo scritto "Mi mancate un sacco".

Tra le storie della showgirl compare poi il video che le ha fatto la sua truccatrice mentre la stava preparando per la diretta. Proprio mentre si trovava nel salone ha scoperto di avere il covid e così si è dovuta mettere subito la mascherina. Nel filmato si vede Rodriguez mentre saltella sul posto impaziente e sconsolata. "Avevamo appena scoperto che ha il covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo" ha spiegato la professionista che scherzosamente si è rivolta alla conduttrice chiamandola "appestata" e "untrice".

Al momento i collaboratori e la famiglia di Rodriguez non possono essere sicuri di aver contratto il virus e quindi probabilmente staranno a distanza. Luna Marì, ad esempio, si trova con il papà, Antonino Spinalbese, che sui social ha pubblicato foto e video dei momenti trascorsi insieme.