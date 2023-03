"Troppo cari e sopravvalutati". Gli abiti di Belen non convincono: la madre interviene

Belen Rodriguez lo aveva annunciato a giugno 2022 che avrebbe lanciato una collezione di abiti floreali adatti a tutte le donne e che avrebbero avuto una particolarità: un bustino incorporato che a dire della conduttrice de Le Iene permette di ridurre una taglia.

In uno dei post Belen scrive: "Dei vestiti semplici che sono eccellenti nella loro vestibilità! Ci ho lavorando tanto sulle forme che il vestito vi regalerà!(io utilizzo la small)" e poi aggiunge gli hashtag "fidatevi" e "ne vado fiera".

La collezione dopo poco meno di un anno è stata realizzata e messa in vendita e se per molte possibili acquirenti i modelli sono belli, altri non possono non fare caso al prezzo. E così sotto ai post in cui Rodriguez fa pubblicità alla sua collezione Mar de margaritas sono centinaia e centinaia i commenti di critica. "Belli tutti per carità però più di 100€ per un vestitino a fiori mi sembra un po’ tanto sinceramente...", scrive una signora; "Non so perché ma questi vestiti mi ricordano tanto quelli di Shein" commenta un'altra e poi ancora "Sono bellissimi e immagino ci sia tanto lavoro dietro... ma 2 piotte di vestiti non se li possono permettere tutti. Perché ogni tanto non fate brand accessibili a tutte le tasche?". "Vestiti troppo cari e sopravvalutati! Da Zara li trovo uguali!".

Visto il tipo di pubblicità che aveva fatto Rodriguez in molte speravano in qualcosa di inclusivo anche, e soprattutto, a livello di prezzo come sottolinea un'altra utente: "Bellissimi e li aspettavo con ansia, quando dicevi per tutte le donne sinceramente pensavo che fosse per tutte ma invece sono costosi e quindi purtroppo non per tutte, peccato".

In soccorso della figlia, proprio come aveva fatto pochi giorni fa, è arrivata Veronica Cozzani che in spagnolo ha voluto sottolineare l'ottima fattura dei capi: "Tutto Made in Italy, sono di ottima qualità". Ma il suo intervento non ha avuto il risultato sperato.