Belen Rodriguez pelle e ossa, fan allarmati e lei specifica: "Mesi difficili, ho perso 7 chili"

Sembra proprio che questi ultimi mesi di trambusto mediatico, lavorativo e sentimentale abbiano fatto male a Belen Rodriguez che è apparsa, nelle ultime foto pubblicate su Instagram più magra che mai. E questa estrema magrezza è stata notata da tutti, soprattutto dai suoi fan che si sono immediatamente allarmati per le sue condizioni di salute. "Bella ma dimagrita tantissimo" le fa notare una sua follower e Belen, consapevole di essere diventata pelle e ossa, ha voluto subito chiarire i motivi di questo dimagrimento ormai palese a tutti.

In risposta a questo commento, infatti, la ex di Stefano De Martino, ormai fidanzata ufficiale di Elio Lorenzoni, ha specificato di aver passato un periodo davvero complicato che ha impattato sulla sua salute fisica facendole perdere tantissimi chili in poco tempo.

"Si purtroppo gli ultimi messi sono stati davvero complicati - ha detto Belen - Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza". Così, la mamma di Luna Marì ha confermato di aver vissuto un momento duro e immaginiamo si riferisca sia alla separazione con Stefano De Martino che, senza dubbio, è stata motivo di dolore e preoccupazioni per lei ma anche al licenziamento da Mediaset che l'ha inclusa tra gli elementi trash da eliminare in questa nuova stagione televisiva. Ora, però, Belen sta ritrovando il suo equilibrio e la sua serenità. Ha un nuovo fidanzato, ormai non più nascosto, Elio Lorenzoni e sembra avere tra le mani anche nuovi progetti lavorativi, probabilmente in Rai, stessa rete che ospita il suo ex De Martino. Ad ogni modo, nonostante i chili persi, Belen ammette di voler tornare a essere un po' più in carne e di star "mangiando come una pazza" per recuperare un po' di peso e tornare a essere bellissima fuori e felice dentro.