Belen e Elio in vacanza con Luna Marì: le foto e il video a colazione come una famiglia

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni stanno sfruttando ogni occasione per stare insieme. Dopo che i due hanno trascorso maggior parte delle vacanze estive insieme ad Albarella, in compagnia dei figli di Belen e anche della sua famiglia (la madre Veronica Cozzani ha passato tutta la sua estate proprio nell'isola green nel delta del Po insieme ai nipoti), in pratica non si sono più lasciati.

I giorni estivi sono stati l'occasione in cui Belen ha presentato ufficialmente Elio a Santiago e Luna Marì (probabilmente come amico speciale della mamma) e quindi non stupisce che poi Stefano De Martino e Antonino Spinalbese abbiano deciso di incontrarsi, sicuramente per il bene dei figli, ma, forse, anche per parlare di Lorenzoni.

Sui social Belen ha condiviso gli scatti del weekend appena trascorso in cui ha soggiornato nello Chalet Vilaiet di Isolde Kostner, la campionessa mondiale di sci alpino, a Bolzano. La showgirl non era da sola, ma dolcemente accompagnata da Elio e dalla piccola Luna Marì. Per i tre non è la prima volta insieme in vacanza, come abbiamo raccontato, ma proprio nel post, ascoltando il video che si trova alla fine del carosello di foto che racconta il loro weekend romantico, possiamo capire come abbiano già trovato un loro equilibrio familiare.

Nel breve filmato Elio non si vede, ma è possibile ascoltarlo mentre propone di ascoltare della musica durante la colazione. Belen nel video mostra la tavola imbandita e poi inquadra la figlia che si trova di fronte a lei e gioca con un cucchiaio e che si spaventa un po' appena Lorenzoni preme play e fa partire la musica.

Negli scatti condivisi dalla showgirl ce n'è uno particolarmente intimo che ritrae Elio mentre dorme nel giardino della struttura, è vestito con una pesante vestaglia e sulle gambe ha un piumone bianco. Sulla loro relazione ci sono ancora molti punti di domanda, alcuni follower di Rodriguez (ma non solo), non credono ancora che i due stiano insieme, ma questi scatti inevitabilmente raccontano un'altra storia, una storia d'amore.