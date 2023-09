Belen, la verità su Elio Lorenzoni: con lui ha ritrovato il sorriso, le foto inedite (dopo il parapendio)

Una fuga romantica tra i monti delle Dolomiti per Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. I figli erano con i rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese (che si sono anche incontrati privatamente), e così la showgirl dopo un'estate passata in compagnia di tutta la famiglia ha voluto ritagliarsi del tempo solo per loro (anche se ad Albarella, dove ha soggiornato per quasi tutta l'estate la famiglia Rodriguez, c'era anche Elio) sfidando anche l'altezza cimentandosi nel parapendio. Una botta di adrenalina che i due faticheranno a dimenticare, anche perché ha sancito pubblicamente la loro relazione.

A parlare per la prima volta dell'imprenditore fu proprio il settimanale Chi, che oggi nel nuovo numero mostra in esclusiva le foto del romantico weekend della coppia. Se gli scatti della prima paparazzata, al compleanno di Ignazio Moser, erano poco nitidi e li ritraevano quando ancora stavano cercando di mantenere l'anonimato, quelle del nuovo servizio sono molto chiare. E, secondo quanto riporta Chi, alla festa di Moser i due apparivano "già molto in confidenza" e questo avrebbe sorpreso tutti "persino il festeggiato e la sorella di Belen". Lei gli sistemava la camicia, "si sfioravano e, al ritorno, erano saliti in casa della showgirl".

E allora la vacanza a Ponza e Palmarola di Stefano e Belen a inizio giugno? I due erano già in crisi, ma avevano deciso "di tenere duro per il bene dei figli, Santiago e Luna Marì". E infatti già a luglio De Martino aveva tolto la fede in occasione della presentazione dei palinsesti Rai (dettaglio che non era passato inosservato, ma secondo alcune indiscrezioni l'anello era infilato nella collana che lui portava al collo).

Elio e Belen, un amore nato anno dopo anno

Sulla relazione tra Belen e Elio c'è un particolare non da poco: i due si conoscono da anni ma "sembrerebbe che né De Martino né Spinalbese lo abbiano mai conosciuto". Che i due fossero conoscenti di lunga data ce l'ha detto Belen con una foto su Instagram, ma quindi perché non presentarlo ai suoi compagni? Forse la conoscenza si è trasformata solo recentemente in un'amicizia più profonda e questo ha fatto sì che poi tra i due si accendesse la scintilla dell'amore? Può essere, al momento non sono noti ulteriori dettagli... Ma una cosa è ben visibile dagli scatti del settimanale: Belen ha ritrovato il sorriso, è raggiante sembra molto felice tra le braccia del suo nuovo compagno. Non sono mancati i momenti adrenalinici, ma neanche quelli scherzosi e romantici.

Su Elio le informazioni non sono moltissime, non è noto neanche il come e il quando lui e Belen si sono conosciuti, ma sappiamo che dopo gli studi in Economia e gestione aziendale, ha fondato la Lorenzoni srl che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo.