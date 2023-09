È ufficiale Belen e Stefano non sono più una coppia: le foto (e la frase) che cancellano ogni dubbio

Se c'era ancora qualche dubbio sulla natura del legame tra Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez oggi è stato definitivamente sanato. Solo poche ore fa la presentatrice e showgirl aveva condiviso delle storie in cui mostrava la struttura di lusso nella quale, presumibilmente, soggiornerà questo fine settimana. Ma con chi? Questa è la domanda che velocemente è sorta a chi ha visto quegli scatti e inevitabilmente la risposta è stata Elio. E chi ha pensato ciò non ha giocato di malizia, tutt'altro, perché a confermarlo è stata proprio Belen.

Luna Marì e Santiago si trovano con i rispettivi papà e così Rodriguez è potuta partire alla volta delle Dolomiti, per un fine settimana lontana da Milano, in compagnia di quello che ormai è a tutti gli effetti il suo nuovo compagno.

Pochi giorni fa con un post Belen aveva risposto al gossip che da giorni la seguiva, ma la sua risposta aveva lasciato delle lacune: Elio è solo un buon amico (i due si conoscono da 10 anni) o da buon amico si è trasformato in qualcosa di più? Beh, oggi Rodriguez ha sanato ogni dubbio: i due sono una coppia.

Sui social ha deciso di condividere alcune foto. Lei bellissima mentre indossa un abito con finto corsetto a quadri bianchi e marroni, con l'abito fa la ruota, poi in un'altra indossa una t-shirt nera, l'immagine è sfocata ma il sorriso sul suo volto no. Ed ecco che nel mezzo del carosello compare Elio, seduto su un divanetto, gambe incrociate con in mano un drink e che sorride felice guardando in camera.

"El primer vestido para ti" ovvero "il primo vestito per te", scrive Belen a corredo degli scatti, lasciando quindi intendere che quel vestito lo abbia indossato, sì perché le piace, soprattutto perché piace a Elio. Un'esternazione che si porta dietro come conseguenza l'inevitabile certezza che tra Stefano De Martino e Belen sia tutto finito, di nuovo.