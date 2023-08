"Belen Rodriguez insieme a Elio Lorenzoni in ospedale": la segnalazione che infittisce il mistero

Belen Rodriguez si trova sull'Isola di Albarella, nel cuore del Parco regionale del Delta del Po, lì sta cercando la pace insieme ai figli, Santiago è arrivato da poco dopo una vacanza con il padre negli Stati Uniti, e i suoi genitori. Sono giorni particolari di cui mostra solo rari frammenti e che riguardano nella quasi totalità solo Luna Marì e Santiago. Stefano De Martino invece si trova in Puglia.

Il 19 luglio per la prima volta si è parlato di un possibile nuovo amore per Rodriguez, si tratterebbe di Elio Lorenzoni. Ma dopo quell'unico avvistamento pubblicato dal settimanale Chi più nulla era stato detto, o era riuscito a trapelare, sul misterioso uomo. Questo almeno fino a questi giorni in cui Deianira Marzano, l'esperta di gossip, ha condiviso con i suoi follower alcuni messaggi che le sono arrivati in direct. Una delle sue follower le ha riferito di aver visto Elio insieme a Belen e a provarlo ci sarebbero delle foto, che non sono state pubblicate, ma che Marzano afferma di aver visto e di aver riconosciuto Belen.

"Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro (ovvero l'ospedale più vicino a dove Belen sta soggiornando con la famiglia, ndr) e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni", scrive l'utente che poi allega la foto, che è stata oscurata. Ovviamente anche in questo caso si tratta di un episodio che non è stato confermato dai diretti interessati, come anche non è mai stata confermata la presunta relazione che legherebbe Belen a Elio. Ma se invece la segnalazione si rivelasse veritiera questo vorrebbe dire che i due hanno trascorso le vacanze insieme...