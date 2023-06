Belen Rodriguez coperta di insulti per un errore di grammatica: "Hai milioni e non sai parlare"

Gli haters sui social non perdonano nulla, neanche se sei Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, è stata presa di mira con insulti piuttosto pesanti dopo aver fatto un piccolo errore di grammatica in un post Instagram. Pur non essendo la sua lingua madre, Belen mastica molto bene l'italiano anche se, di tanto in tanto, qualche piccolo errorino le scappa. E se solitamente glielo si perdona, questa volta, non è stato così. Una parola scritta male, infatti, è costata alla moglie di Stefano De Martino molto caro al punto da essere sommersa da insulti per la sua "scarsa conoscenza" della lingua del Paese in cui abita e in cui lavora come conduttrice televisiva.

Vi state chiedendo cosa abbia detto di tanto sbagliato Belen da meritarsi tanto odio? Ve lo sveliamo subito. Nel suo ultimo post su Instagram, dove si mostra in diversi scatti tra le strade di Milano mentre aspetta di andare dal dentista, Belen ha fatto l'errore di sbagliare a scrivere una parola in italiano. Quale? "Disagio" che l'argentina ha scritto con due "g", sbagliando, quindi, lo spelling del termine ("Disaggio"). Ed è stato proprio piccolo errorino grammaticale a scatenare il putiferio e a mettere Belen al centro di numerose critiche.

Gli haters della showgirl, mamma di Santiago e della piccola Luna Marì, hanno riservato a Belen diversi commenti pieni di odio. "Che disagio avere i milioni e non saper parlare" le ha scritto qualcuno, "Comunque leggere un bel libro ti apre la mente" ha commentato qualcun altro e c'è chi ha ironizzato così: "Disaggio e cultura in mano".

Nonostante le critiche, Belen ha deciso di non modificare il testo della sua caption per correggere l'errore e in tantissimi l'hanno difesa dagli haters. Così, sicura e fiera, Belen Rodriguez continua a far parlare di sé e, nel bene o nel male l'importante, nel mondo del gossip, è che se ne parli. No?