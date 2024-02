"Belen e Elio si sono lasciati": gli amici dell'imprenditore rompono il silenzio

I fiori d'arancio, che in molti si aspettavano sarebbero arrivati in questo 2024, potrebbero essersi seccati ancor prima di sbocciare. Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembrerebbero essere più lontani che mai. L'assenza nelle storie e nei post social del misterioso uomo hanno spinto molti a immaginare che tra i due qualcosa si fosse rotto e mentre le voci si fanno sempre più insistenti nessuno dei diretti interessati parla.

Belen continua a pubblicare aforismi, foto con i figli e selfie, mentre Elio è trincerato dietro al suo profilo Instagram chiuso. Ma qual è la verità? È davvero già finita la loro relazione dopo circa 6 mesi? Il matrimonio è annullato? A queste domande avrebbero risposto delle persone molto vicine a Lorenzoni, a riportarlo è Novella 2000.

Alcune persone vicine all'imprenditore avrebbero confermato le voci di crisi che già da giorni aleggiavano sui due e anzi avrebbero affermato che i due "si sono lasciati". Lorenzoni non avrebbe gradito le scelte comunicative della compagna prima sui tradimenti di Stefano De Martino e poi sui problemi con Antonino Spinalbese per l'affidamento di Luna Marì. Da queste due posizioni diverse sarebbero scaturite accese liti che avrebbero formato una crepa nel loro rapporto. In questo quadro si inseriscono le foto che ritraggono Elio da solo a una festa e il fine settimana che Belen ha trascorso "in famiglia" tra la natura ma senza il futuro marito.

Chissà se davvero tra i due è tutto finito oppure se, semplicemente, Belen stia cercando di allontanare dai social questa relazione. Solo il tempo ci svelerà la verità.