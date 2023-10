Belen torna sui social, la frase che suona come una frecciata contro chi la giudica

Belen Rodriguez ormai sui social condivide poco, pochissimo. E i contenuti che pubblica o sono delle sponsorizzazioni, come quelle che recentemente ha postato insieme al figlio Santiago o le foto della nuova collezione di Hinnominate il brand che ha insieme alla sorella Cecilia, oppure delle foto insieme a Elio Lorenzoni: sono lontani i tempi in cui tramite le sue storie condivideva la sua quotidianità.

Oggi però Belen ha voluto fare sua una frase pronunciata da Elio Germano riguardo al teatro: "Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l'esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore". È evidente che la citazione non sia stata scelta per caso, ma anzi, sia un messaggio rivolto a chi l'ha criticata per aver trovato conforto, troppo presto, tra le braccia di Elio Lorenzoni o contro chi ha espresso giudizi negativi sul fatto che lei e Stefano De Martino si fossero nuovamente lasciati. La frase però potrebbe anche essere riferita a Stefano, che potrebbe quindi essere 'colpevole' di non essersi messo abbastanza nei suoi panni...

E proprio in concomitanza con il diradarsi della sua presenza sui social sono iniziate a circolare le voci sul fatto che non stesse bene: prima la stessa Belen ha dichiarato di aver perso 7 chili per colpa dei mesi difficili che ha vissuto e poi le parole di Cattelan, "Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi", riferite alle mancate risposte da parte di Rodriguez per confermare la partecipazione al suo programma (che poi ha disertato, gesto che lui non le ha perdonato).