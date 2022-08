È lotta sui social tra Belen Rodriguez e la nuova fiamma di Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e Giulia Tordini, la nuova fiamma di Antonino Spinalbese, stanno pubblicando le stesse storie in una sorta di botta e risposta indiretto via Instagram. Solo una coincidenza? Sembrerebbe proprio di no stando alle voci di corridoio che parlano di maretta tra la showgirl argentina e il suo ex fidanzato che, attualmente, si frequenta alla luce del sole con la designer di gioielli Giulia. Le due donne, anche se potrebbero sembrare solo casualità, hanno pubblicato, a pochi minuti di distanza, la stessa foto sulle loro stories Instagram che ritrae il loro pranzo con, in sottofondo, l'acqua della piscina nel caso di Belen e l'acqua del mare in quello di Giulia che è ormai in vacanza in barca già da un po'.

Se la Tordini è solita condividere i suoi pranzetti sull'acqua con questa tipologia di scatto social, adesso anche Belen ha iniziato a farlo e i fan della conduttrice di Tu si que vales hanno subito notato la cosa e lanciato voci di provocazione.

Belen, inoltre, sarebbe arrabbiatissima con il suo ex fidanzato per la sua partecipazione al Gf Vip che, anche se non ancora confermata dal diretto interessato, sarebbe quasi certa dato l'ultimo indizio lasciato da Alfonso Signorini. La mamma di Santiago e Luna Marì, infatti, non avrebbe digerito bene la scelta di Antonino di partecipare al reality di Canale 5 e sarebbe arrivata, secondo il gossip, perfino a minacciare Spinalbese di denunciarlo se avesse parlato di lei e sua figlia nel reality.

La Rodriguez, che da poco è tornata insieme a Stefano De Martino, suo ex marito e papà del suo primogenito Santiago, starebbe quindi stuzzicando la nuova fiamma di Antonino e, di conseguenza, lo stesso ex parrucchiere che ha interrotto definitivamente i rapporti con Belen che adesso sente solo per parlare delle questioni riguardanti Luna Marì.