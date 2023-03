Belen in dolce attesa? Il gesto della showgirl sembra parlare chiaro

Non ha mai nascosto la volontà di allargare la famiglia. Dopo la nascita di Santiago nel 2013, la showgirl argentina Belen Rodriguez ha raccontato di aver avuto una serie di aborti prima dell'arrivo di Luna Marì, nell'estate 2021, frutto della relazione poi terminata con Antonino Spinalbanese.

Da quando Belen ha deciso di dare una seconda possibilità al rapporto con Stefano De Martino si parla spesso di futuro e, a più riprese, c'è chi ha avanzato l'ipotesi di una nuova gravidanza in corso.

Ora, ad accendere la curiosità è un like messo da Belen su un commento di una follower che le chiede se sia in attesa di un bimbo del terzo figlio. Un like che può significare tutto e niente ma che potrebbe aprire una nuova parentesi nella vita coniugale con Stefano De Martino. Per il momento però nessuno degli interessati ha proferito parola sulla questione.