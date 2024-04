INTERVISTA | Belen: "Ho avuto un crollo totale ma mi sono rialzata. Finalmente metto me stessa al primo posto"

Conosciamo tutti Belen Rodriguez. Conosciamo la sua bellezza a cui tante donne aspirano e che tanti uomini prendono come riferimento. Conosciamo i suoi talenti nella danza, nel canto e nel mondo dell'intrattenimento. Sappiamo che è mamma di due bambini, Santiago e Luna Marì, che le sue scelte in amore non sono andate sempre a buon fine - ma dopotutto, in amore, chi è che non sbaglia. Conosciamo il suo sorriso, il suo accento argentino, sappiamo che l'Italia le ha cambiato la vita per sempre e che, lo scorso anno, ha vissuto un momento difficilissimo. Quello che non sapevamo di Belen è che dietro l'ironia nasconde una sensibilità e un'emotività pazzesche. Non sapevamo quanto dolore avesse provato lo scorso anno, quanto fosse stato difficile, per lei, prendersi una pausa dal lavoro per rimettere a posto i cocci della sua vita e quanto si sia dovuta sforzare, nel periodo di buio più totale, per continuare a sorridere e "giocare" per essere forte per i suoi figli, i suoi fan e soprattutto se stessa. Dopo aver parlato con Belen, in occasione del suo ritorno in tv con il reality di Prime Video Celebrity Hunted, dove è una delle protagoniste insieme a sua sorella Cecilia, sono tante le sfumature della sua anima che abbiamo scoperto e che ci ha davvero fatto piacere testimoniare.

Belen, sono passati 16 anni dal tuo primo reality show, L'isola dei famosi. Come mai sei voluta tornare a fare un reality e perché proprio Celebrity Hunted?

"È l'unico che avrei fatto, sinceramente. Trovo che sia più di un reality. È fatto talmente bene che in realtà mi sembrava di essere una protagonista di una serie tv e, adesso che le serie tv vanno così di moda, perché non esserne portagonista? Poi una serie d'azione, super avventurosa...".

Questa serie richiedeva anche una bella dose di coraggio e rischio. Ma nella vita reale, sei più fifona o più coraggiosa?

"Sono una coraggiosa, lo dico a mani basse. Però devo dire che con il tempo sono diventata più fifona".

Celebrity Hunted è una serie dove un gruppo di fuggitivi scappa da dei "cacciatori". Chi scappa, vince. Ma nella vita reale ti è mai capitato di dover scappare o volere scappare da una situazione, da un amore, da un lavoro che non ti piaceva?

"Tante volte avrei dovuto scappare ma non sono mai scappata, perché comunque a livello fisico mi piace esserci per le persone che amo. Tante volte mi è capitato in amicizia e in amore, ma non con la mia famiglia, perché sono veramente tanto fortunata e ho una famiglia dalla quale non sarei mai scappata, per fortuna. Sono sempre rimasta, sono una che rimane, sono una leale. Nella buona e nella cattiva sorte io rimango. Mi trovi sempre lì".

Ho visto i primi episodi di Celebrity Hunted e devo dire, Belen, che ti ho vista giocosa, scherzosa, allegra. Tu hai vissuto, come sappiamo tutti, un periodo difficile legato alla tua vita privata. Avevi bisogno di tornare a giocare?

"Wow, grazie per la domanda. Ho girato questo programma nel momento più complesso della mia vita. Non stavo bene, per niente. Era un momento doloroso per me e quindi avevo bisogno di giocare. E menomale che mi dici che si è visto che ero molto giocosa, perché ci ho messo dell'impegno. Ho dovuto resettare tutto, lasciarlo là e promettermi di portare a giocare un po' la bambina che è in me, perché ne avevo bisogno. Da questo punto di vista, questo programma mi ha fatto bene".

È stata un po' una terapia.

"È stata un po' una terapia sì, ma dopo c'è stato il crollo. Perché quando sono tornata a casa ho trovato le cose come stavano quindi c'è stato il crollo totale e poi mi sono rialzata, nuovamente".

Possiamo considerare Celebrity Hunted un tuo ritorno in tv? Ci sei mancata.

"Grazie, ti ringrazio per questa cosa che mi dici e sì, questo possiamo considerarlo come un ritorno in tv perché in realtà, per forza di cose, ho deciso di fare una pausa dal lavoro".

Sei stata lontano dal lavoro per un po'.

"Ormai è un annetto più o meno. Non pensavo di fare una pausa dal lavoro prima di Celebrity, soltanto che poi ho scelto di farla perché ho messo finalmente al primo posto me stessa e lo dovevo anche al mio lavoro perché uno quando non sta bene è giusto che stia a casa a prendersi cura di se stesso - naturalmente se si ha la possibilità di farlo. E quindi sì, questo è un mio ritorno inconsapevole, perché non lo sapevo, ma vedi che la vita poi ti fa anche dei grandissimi regali e questo lo prendo come un regalo, un ritorno in tv che sarà proprio l'inizio di un ritorno".

Tra pochissimo si sposa tua sorella Cecilia...

"Tanti auguri Cecilia, tieni duro (ironizza). Lei è super emozionata e ti svelo che l'altro giorno siamo stati a fare la prova del suo abito e io ho pianto tantissimo nel vederla, non so come riuscirò a fare la damigella d'onore. Piangeremo tutti al matrimonio, noi siamo una famiglia emotiva".