Belen Rodriguez e la lite in auto: "Ho perso il controllo, sono scesa e ho urlato"

Schietta e istintiva sempre, nel bene e nel male. Belen Rodriguez a volte paga lo scotto di tanta passione, che la porta ad avere reazioni di cui potrebbe pentirsi, come è accaduto qualche tempo fa, quando si è attaccata con un'automobilista mentre era in strada, in macchina. La showgirl ne ha parlato per la prima volta a Tv Sorrisi e Canzoni, ammettendo di aver perso completamente il controllo in quell'occasione: "Purtroppo mi è capitato mentre ero alla guida e non bisognerebbe mai farlo. Sono scesa e ho urlato a una che mi aveva detto delle cose terribili: 'Ora me le ridici'. Si è proprio spaventata e non credo che lo farà mai più".

Proprio per la sua autenticità, però, è stata chiamata da Davide Parenti per il ruolo di conduttrice de Le Iene, accanto a Teo Mammucari. E' sempre stato un sogno di Belen, ora diventato realtà: "Appena ho provato la divisa nera mi sono messa a piangere. Mi sono emozionata - ha raccontato -. E' un programma che sognavo di fare da sette anni. Quando ho visto il nome di Davide Parenti sul cellulare mi sono emozionata. Mi ha chiesto di essere me stessa, di parlare come faccio con le amiche a casa, senza intonazioni o impostazioni della voce". E così ha fatto fin dalla prima puntata, mettendosi in gioco senza filtri. Una bella emozione ma anche un grande impegno, ha concluso Belen: "Quando indossi quella divisa hai una responsabilità, diventi un passaggio tra il problema da affrontare e la soluzione da cercare".

Nessuna parola, invece, su Stefano De Martino. La showgirl aveva confermato giorni fa un riavvicinamento tra loro, ma lui si è precipitato a smentire (anche se le loro foto insieme, nelle ultime settimane, non mancano e raccontano altro). Ma questa è tutta un'altra storia.