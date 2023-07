Belen Rodriguez, Luna Marì compie due anni: il tenero messaggio che emoziona i follower

Il primissimo piano di una bella bimba di pochi mesi, con due occhi color del cielo spalancati sul mondo e un’espressione curiosa e attenta. A commento la frase: “Auguri al mio sole di Luna. Quanto te amo”. Un post pieno di dolcezza che, in pochi minuti, diventa virale.

Così Belen Rodriguez condivide con i suoi follower e fan un giorno speciale: il secondo compleanno della piccola Luna Marì. La bambina, nata dalla relazione dell’argentina con l’hair stylist Antonino Spinalbese, è la gioia di mamma Belen, anche in questi giorni in cui, ancora una volta, la sua vita privata è al centro dei gossip.

Mentre si rincorrono le voci che sostengono che l’unione con Stefano De Martino, padre del primo figlio di Belen, Santiago, sia di nuovo in crisi, la showgirl si gode questa data speciale e ritaglia un momento di tenerezza e grande gioia in mezzo ai problemi sentimentali e anche alle polemiche legate al suo rapporto professionale con Mediaset che, per ora, non ha previsto per l’argentina nessuno spazio nella prossima stagione televisiva.

Ma tutto questo oggi può essere messo da parte, perché oggi è, per Belen Rodriguez e la sua famiglia, il giorno da dedicare alla piccola di casa, venuta al mondo il 12 luglio del 2021.

Poco dopo la nascita di Luna Marì, la showgirl e Spinalbese hanno deciso di lasciarsi, ma l’hairstylist è rimasto molto presente nella vita della figlia e anche lui oggi non manca di celebrare l’amore per la sua bambina con un post nel suo feed Instagram e una storia dolcissima.

Sul suo profilo Antonino ha infatti postato una serie di foto della piccola Luna Marì, sorridente e spensierata mentre gioca in un parco, e la didascalia: “Amare significa dare senza chiedere nulla in campo. Auguri topolina”.

Poi, nelle storie Instagram, pubblica anche un tenerissimo video con il montaggio di momenti di gioco e affetto tra padre e figlia. E i follower di mamma e papà sommergono la bambina di una valanga di auguri social nei commenti di questi incantevoli post pieni di amore.