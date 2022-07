Belen Rodriguez tra carriera e vita da mamma, prima lavoro e poi "quality time" con Luna Marì

Sveglia alle 6.00, trucco e parrucco, lavoro e poi di nuovo in versione mamma. Belen Rodriguez sta trascorrendo le sue vacanze estive cercando di trovare un equilibrio tra gli impegni professionali, con le riprese della nuova stagione di Tu si que vales dov'è presentatrice insieme a Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, e quelli privati che la vedono di nuovo insieme al suo ex marito Stefano De Martino e mamma super coinvolta nella vita dei i suoi due bambini Santiago e la piccola Luna Marì che ha appena compiuto il suo primo anno di vita.

La showgirl argentina, di recente al centro di polemiche per le sue scelte sentimentali, è sempre molto presente nella quotidianità dei suoi figli, pur non rinunciando alle sue ambizioni professionali e alla sua carriera nel mondo della TV italiana e, proprio oggi, dopo una mattinata di lavoro negli studi dello show di talenti di Canale 5, è tornata a casa, in versione mamma dolcissima, rilassandosi in piscina con la sua Luna Marì tra giochi e coccole in acqua.

La piccolina, in un salvagente gonfiabile, si diverte tantissimo insieme alla mamma che la fa ruotare come una trottola in acqua e la guarda ammirata mentre ride. Il giusto relax per una mamma in carriera che, dopo una mattinata intensa di lavoro, sceglie di trascorrere il suo tempo libero in famiglia, insieme alla bambina, avuta con l'ex fidanzato Antonino Spinalbese, per un po' di "quality time" mamma-figlia.