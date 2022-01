Belen Rodriguez torna da Marco Borriello, ma solo per la piccola Luna Marì

Belen ha presentato la figlia Luna Marì all'ex Marco Borriello. I due sono rimasti buoni amici e quando si sono incontrati in un ristorante - come riporta il settimanale Chi - dove entrambi stavano mangiando, Belen ha fatto di tutto affinché Borriello conoscesse la piccola. I due sono stati iniseme 15 anni da, quanto lui era agli albori del calcio e lei stava per diventare la Belen che adesso tutti conoscono. Lui è come se fosse uno zio per la figlia che la showgirl e imprenditrice ha avuto con Antonino Spinalbese.

Belen in vacanza, Antonino papà a tempo pieno

Rodriguez si trova in vacanza al caldo con l'amica e socia del suo salone di bellezza, Patrizia Griffini. Relax al sole, tuffi in piscina e tanto sano divertimento per le due, che stanno ricaricando le energie prima di immergersi di nuovo a pieno ritmo nei loro impegni lavorativi.

È la prima volta che la showgirl si allontana dalla figlia Luna Marì, nata lo scorso luglio, ma la bambina è in ottime mani, quelle del papà Antonino Spinalbese - ormai ex compagno di Belù - al settimo cielo per queste giornate da trascorrere con la sua piccolina. L'hairstylist non ha occhi che per lei e la riempie di attenzioni, recuperando tutto il tempo perso a causa della separazione. "Ogni giorno mi insegni qualcosa" scrive Antonino su Instagram, condividendo alcune foto con la bimba in braccio.

Foto dal settimanale Chi

Borriello: "Con Belen non era vero amore"

In un'intervista rilasciata nel 2018 alla Gazzetta dello Sport Borriello aveva parlato anche della sua relazione con Belen Rodriguez, tra le relazioni più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Borriello è statao legato alla showgirl argentina per quattro anni fino al 2008, quando la storia è finita in maniera turbolenta a seguito della partecipazione di lei all'Isola dei Famosi'. "Non era amore.Era una cotta. Da giovane Belen era un po’ superficiale, ma ha un cuore gigantesco ed è una donna generosa. Nei suoi occhi vedo la bontà e non dovrebbero attaccarla troppo per i suoi errori. Per le cose che ho combinato, io dovrei quasi finire in galera…".