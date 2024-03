Belen ha comprato casa: le prime foto della suo nuova abitazione

Belen Rodriguez ha comprato una nuova casa. La showgirl ha condiviso su Instagram alcune foto del suo nuovo appartamento a Milano. "Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice sì!", ha scritto Belen a corredo di un'immagine che la ritrae seduta per terra nella casa.

Alcune delle foto fanno vedere il cantiere, quindi ancora non è chiaro se l'abitazione sia completata al centro per cento, altre invece sembrano mostrare il salotto con tanto di divano e tavolino da fumo scelto. I colori sono chiari ma caldi, c'è molto bianco beige, ma anche degli sprazzi colorati, alcune rifiniture sono verdi ad esempio ed è evidente che la parola d'ordine sarà design. Grande curiosità c'è intorno alle camere dei bambini che ancora non sono state svelate.