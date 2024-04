Belen Rodriguez di nuovo innamorata, ma qualcosa già non va: "La mamma di lui non è contenta"

Belen Rodrgiuez si starebbe frequentando con un uomo. Potrebbe trattarsi di un semplice flirt, al momento non è dato saperlo, ma sicuramente questa volta Rodriguez sarà molto più cauta nelle condivisioni social. Sono ancora ben impresse nella memoria dei suoi fan, ma anche in quella dei suoi hater, le foto e la proposta di matrimonio a Elio Lorenzoni. Il misterioso imprenditore è stato il suo ultimo fidanzato ufficiale e dopo di lui nessuno più, almeno 'ufficialmente'.

Che nella sua vita però potesse esserci qualcuno però era possibile, ma a dare informazioni più concrete sul presunto compagno dell'imprenditrice è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, che su Instagram ha anche condiviso la foto di Angelo, questo il nome del nuovo, presunto, ragazzo di Belu. Lei andrebbe senza alcun problema a casa sua e i bambini lo avrebbero già conosciuto, infatti avrebbe partecipato al viaggio a Disneyland insieme a tutta la famiglia Rodriguez. Un passo molto importante e che ha un peso non indifferente: presentare i figli è sinonimo di legame.

Non è tutto oro quel che luccica e stando a Marzano la loro relazione starebbe già vivendo una mezza crisi: la madre di lui non sarebbe d'accordo con questo legame. "Conosco alcune info su Angelo e la sua famiglia. Sono amici di famiglia. La mamma non è contenta di questa frequentazione", ha scritto un'informatrice che ha chiesto di rimanere anonima. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, ma se dovessero essere vere potrebbero influire sul rapporto dei due.