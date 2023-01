Belen parcheggia sui binari del tram e blocca il traffico a Milano, aveva fretta

Sei vip? Puoi fare ciò che vuoi! Belen Rodriguez sembra pensarla proprio così. La conduttrice argentina, infatti, sembra essere convinta di poter fare tutto ma proprio tutto per il solo fatto di essere un personaggio del mondo dello spettacolo, anche azioni generalmente considerate fuori legge. La sua ultima caduta di stile? Quella riportata dal settimanale Nuovo che ha colto la moglie di Stefano De Martino in flagranza di reato. Ebbene sì, Belen ha bloccato il traffico milanese parcheggiando proprio sopra le rotaie del tram. Il motivo? Troppa fretta.

L'influencer e mamma di Santiago e Luna Marì, infatti, era talmente accecata dai suoi impegni da non considerare che lasciare l'automobile sulle rotaie avesse potuto creare problemi a tutti quelli che sono costretti a muoversi a Milano con i mezzi pubblici. Così, Belen, una volta accortasi del suo errore ha dovuto andare a spostare l'auto che stava bloccando il tram con dentro tutte le persone intente ad andare a lavoro o svolgere i propri di impegni, importanti tanto quanto quelli di una vip.

Belen, però, ha un po' il caratterino ribelle e le regole, perlomeno quelle stradali, sembra proprio non averle studiate bene o non considerarle troppo importanti. Dopotutto, lei stessa aveva dichiarato in un'intervista con il magazine F di "averne fatte di tutti i colori nella vita".

Ma alla fine Belen la multa se l'è portata a casa oppure no per questo parcheggio azzardato? La risposta è no perché l'influencer alla fine l'ha passata liscia e non è la prima volta che accade, perché Belen, già nel 2017, aveva fatto parlare di sé e dei suoi "reati stradali" per un parcheggio fatto insieme ad Andrea Iannone su un marciapiede che aveva bloccato l'uscita delle altre macchine in sosta.