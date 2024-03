Belen si fa il piercing all'ombelico e qualcuno le consiglia lo psichiatra. La sua risposta

Belen Rodriguez segue un percorso di psicoterapia. A svelarlo è stata la diretta interessata rispondendo al commento provocatorio di un follower. Belen sta vivendo una sorta di rinascita: dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, e la grande sofferenza che le ha causato l'ennesima rottura con Stefano De Martino, sta riscoprendo la gioia nel trascorrere del tempo con gli amici e da sola con se stessa. Ha fatto viaggi in solitaria e poi "dopo 13 anni" ha deciso di cambiare casa e ne ha comprata una poco distante dall'appartamento dove sta vivendo.

Un cambio che ha voluto sancire facendo una 'pazzia': un piercing all'ombelico. Non è la prima volta per lei, il primo se lo fece quando aveva 16 anni, rivela nei commenti. La scelta però non è piaciuta a tutti e se alcuni le dicono che ha fatto bene altri l'hanno criticata.

Oltre a una storia su Instagram, Rodriguez ha pubblicato anche un post, con questa didascalia "Nel bene e nel male", con un mix di foto: la Basilica di San Lorenzo Maggiore, a Milano, e poi lei nello studio di piercing. "Dalla chiesa l piercing all'ombelico? Che senso ha il post? Il piercing sarebbe il 'male'? Secondo me hai grossi problemi psichiatrici... Fatti curare, ma da uno bravo", le scrive qualcuno su Instagram. Belen invece di rispondere arrabbiata preferisce la gentilezza e la verità: "Grazie per il consiglio, ma sono sotto cura da anni". Una risposta certamente inaspettata e molto intima.

Anni fa Rodriguez aveva rivelato di sentire la necessità di andare in terapia. Era il 2018 quando su Instagram chiese scusa a Michelle Hunziker per una "cattivera colossale" che aveva detto contro la conduttrice. "Sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai, che non riesco più a gestire, purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi. E questo mi crea uno scompenso mentale, ed è per questo motivo che viaggio tanto, e cerco di stare lontana da casa. Ma dopo questo episodio dovrò sicuramente fare un percorso di terapia perché così faccio male solo a me stessa", aveva scritto all'epoca. Secondo alcune indiscrezioni la frase incriminata l'aveva detta ai paparazzi che l'avevano paragonata a Michelle affermando che lei fosse meno affabile: "A lei piace... Lei va in depressione se non ci sono i paparazzi di fuori, lo sapete: lei ha sempre il sorriso".

Prima ancora, nel 2016, aveva rivelato al settimanale Chi di aver "parlato con uno specialista" dopo la rottura con Stefano De Martino: "Sono stata a chiacchierare più volte con uno specialista. Mi ha fatto bene. Avevo perso il sorriso. Ora voglio solo calma e serenità".