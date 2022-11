Bufera su Belen per la pubblicità a Shein: i follower la criticano duramente

L'ultimo post condiviso da Belen Rodriguez ha scatenato una vera e propria bufera sull'influencer e presentatrice de Le Iene. Rodriguez con le foto che ha pubblicato ha sponsorizzato Shein, il noto marchio asiatico che produce moda a basso costo e che recentemente è stata al centro di un'inchiesta di Channel 4, rete televisiva britannica, in cui è emerso che i lavoratori producono circa 500 capi a testa ogni giorno per uno stipendio di 4.000 yuan al mese, circa 550 euro. In poche parole l'indagine ha mostrato quanto l'azienda sfrutti i suoi lavoratori.

Per questo motivo in molti si sono indignati nel vedere sponsorizzati i capi di Shein da parte di Rodriguez: "Belen perché sponsorizzi un brand che paga pochi centesimi i suoi dipendenti? Vergognoso" scrive un utente, "Ma davvero Shein? La sua scarsa qualità produttiva ha un’influenza diretta sull’inquinamento ambientale: vengono impiegate microplastiche e sostanze chimiche che non sono esattamente eco-friendly, sprigionando CO2 come se non ci fosse un domani! Certe sponsorizzazioni non andrebbero fatte.."; e ancora "Non ci posso credere che sponsorizzi un marchio come Shein dove c’è sfruttamento al massimo livello delle persone e inquinamento a non finire!!! Una persona come te ha la fortuna di poter scegliere e dire no!!!! Bho io non vi capisco"; "Oltre che una bellissima donna ti reputo molto intelligente, non puoi sponsorizzare un'azienda che sfrutta".

In particolare quello che viene recriminato all'influencer è che lei ha la possibilità di scegliere a chi fare pubblicità, non è obbligata, è questo che ha fatto particolarmente arrabbiare i suoi follower e non solo. Oltretutto la stessa Belen è nel giro della moda, ha ben due marchi con il suo nome e anche uno di costumi da bagno, e questo è stato fatto notare da un altro utente: "Ogni tanto servirebbe un po’ di coerenza: da Hinnominate, dove in media per un capo si va dai 100 euro in su a Shein. La coerenza salverà il mondo…".