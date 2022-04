Belen è sparita dai social, tra le ipotesi l'ombra di Stefano De Martino

Che fine ha fatto Belen? Potrebbe sembrare il titolo di una serie gialla argentina, invece è la domanda che si stanno facendo i follower della showgirl, da giorni scomparsa da Instagram. Attivissima sui social, da oltre 48 ore non condivide nulla. L'ultimo post risale a 5 giorni fa, quando ha pubblicato qualche scatto fatto in studio a Le Iene - che il mercoledì la vede alla conduzione accanto a Teo Mammucari - e anche le sue storie, di solito piene zeppe di momenti quotidiani e impegni lavorativi, tacciono. Problemi di salute o altro?

Belen si è chiusa nel silenzio, proprio adesso che il ritorno di fiamma con Stefano De Martino non è più un segreto. Potrebbe essere proprio questo, però, il motivo della pausa social: la showgirl potrebbe aver bisogno di riflettere su cosa vuole davvero e anche su quello che è più giusto fare, non soltanto per lei ma soprattutto per Santiago e anche per Luna, avuta da Antonino Spinalbese. Santi, che pochi giorni fa ha compiuto 9 anni, è felicissimo di rivedere vicini mamma e papà, ma questa volta un nuovo allontanamento (eventualmente, sarebbe il terzo) potrebbe provocargli una sofferenza atroce. La piccola Luna, invece, dovrebbe crescere con un 'papà in seconda', a casa con loro, fermo restando che il padre continua a vederla spesso e a trascorrere molto tempo con lei nonostante la fine della relazione con Belen.

Insomma, sembra che Stefano e Belen siano arrivati a un bivio. Il riavvicinamento è certo, così come il sentimento che continuano a provare l'uno per l'altra. Ora devono decidere se tornare a vivere insieme ed essere di nuovo una coppia - o meglio, una famiglia - oppure prendersi ancora un po' di tempo per guardarsi dentro, capire ed evitare di fare un passo avventato. Una scelta complicata, soprattutto per Belen, che ha spesso definito come uno dei suoi più grandi rimorsi quello di non essere riuscita a creare una famiglia con lo stesso uomo. Stavolta con Stefano può davvero tornare a scrivere quel sogno, ma la paura di risvegliarsi di botto e raccogliere ancora una volta delusione e pezzi di cuore in frantumi non è poca. Rifletterci senza distrazioni è fondamentale, a partire dai social.