Belen si mostra senza trucco: "Mai stata così male, ho dormito 48 ore"

"Mi mostro così senza trucco, ora va di moda il 'real', mostrarsi nudi e crudi e più crudi di così non si può". Così inizia la storia di Belen Rodriguez nella quale ha spiegato che mai prima d'ora era stata così male: "Ho avuto un'intossicazione, ho dormito per 48 ore. Mai stata così male... Le mie amiche erano disperate perché sono stata un giorno intero senza rispondere". Questo malessere è arrivato per Belen nel peggiore dei momenti: la showgirl, infatti, solo due giorni fa ha lanciato sul mercato la sua prima linea di cosmetici.

A questo progetto ci ha lavorato per due anni e proprio nel giorno della presentazione ecco che si è sentita male. Sui social non ha praticamente fatto alcuna campagna o risposto alle domande delle sue fan interessate a comprare i prodotti beauty e per questo motivo la showgil ha deciso di metterci la faccia, struccata ed evidentemente sofferente, per spiegare cose le fosse successo. "Adesso mi vado a fare una doccia e poi mi trucco, così vi faccio vedere cosa vuol dire usare i miei prodotti", ha infine aggiunto Rodriguez.

Perché Rodriguez ha deciso di lanciare la propria linea di cosmetici

È stata la stessa Rodriguez a spiegare il motivo che l'ha spinta a creare il suo brand di cosmesi, con un post: "Di tutte le cose che faccio, il makeup è sempre stata la mia preferita. Sono passati anni da quando ero una ragazzina e mi truccavo davanti allo specchio di casa con i pochi trucchi che avevo per vedere quante sfumature di me esistessero. È incredibile essere qui oggi per dirvi che il mio sogno è diventato realtà!".

"C’è chi dice che il tempo è denaro. Io dico che per le cose importanti il tempo bisogna prenderselo, punto. Il makeup è importante per me, talmente tanto che ho scelto consapevolmente di aspettare perché volevo farlo bene e con le persone giuste. Adesso Rebeya è qui e io sono fiera, gasata, piena di energia. E finalmente posso darvi il benvenuto in una nuova era del makeup", si legge ancora nel post Instagram. "Rebeya in argentino vuol dire STRA-BELLA (non beya, re-beya!) ed è dove ogni persona è libera di esprimere la propria bellezza individuale grazie a una gamma di prodotti studiati con la massima attenzione, super performanti, accessibili e pensati per rendere giustizia al vostro viso… Per me sono eccezionali! Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate", ha concluso Rodriguez.