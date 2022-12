Argentina campione del mondo: Belen Rodriguez ricorda Maradona, poi l'abbraccio a Stefano

L'Argentina è campione del Mondo, la vittoria della squadra sudamericana di ieri pomeriggio ai Mondiali è stata vista da milioni e milioni di telespettatori e tra questi c'erano anche la famiglia Rodriguez con i rispettivi compagni. Belen, Cecilia, Jeremias con Stefano De Martino, Ignazio Moser e Deborah Togni (non potevano mancare Santiago e la piccola Luna Marì) hanno deciso di seguire la finalissima Argentina-Francia insieme e poi su Instagram hanno condiviso il momento, registrato con il telefono, in cui la squadra di Messi ha vinto contro quella di Mbappè ai rigori per 4-2.

Belen ha anche dedicato un post all'avvenimento sportivo in cui ha citato Maradona: "Okay, adesso respiro. Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego!, dovevi vederla anche questa partita, ma credo tu l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, sempre dall’alto! Vamos Carajo! Vamos Argentina!".

La gioia incontrollabile, le urla e l'esaltazione hanno unito i sette spettatori che si sono lasciati andare anche a dimostrazioni d'amore: se Ignazio ha preso Cecilia e l'ha baciata, Stefano invece ha preso in braccio Belen e i due si sono scambiati un lungo e sentito abbraccio. Un evento storico che è stato vissuto dai Rodriguez insieme alle persone che più amano.

Belen e Stefano sembrano più innamorati che mai, e anche se i contenuti di loro pubblicati sui social non sono molti, questa è la dimostrazione che l'amore è tornato ed è forte. Il prossimo 20 settembre (2023) i due festeggeranno 10 anni di matrimonio, nel mezzo ci sono state crisi, litigate, gelosie, separazioni, la nascita della piccola Luna Marì, ma sicuramente i due penseranno ad un modo per celebrare questo traguardo così voluto, anche se così sofferto.