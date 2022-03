Belen e Stefano più affiatati che mai: le foto del weekend tra amore e relax

Le foto di Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme si stanno moltiplicando, che i due siano di nuovo una coppia è ormai certo anche se nessuno vuole esporsi così tanto da pronunciare in pubblico le tanto attese parole. "Sono molto felice e sereno. Molto contento", queste l'unica dichiarazione, a Domenica In, di De Martino sul ritorno di fiamma con l'ex moglie. Belen talvolta è più esplicita, come quando pubblicò le foto di lei insieme alla figlia a casa di Stefano mentre lo stava guardando ad Amici.

La coppia è stata paparazzata all'uscita di un resort e centro benessere romano, come mostrano le foto del settimanale Chi. I due si stanno ritagliando molti momenti in solitaria, come se fossero proprio una coppia di innamorati nei primi mesi di frequentazione. Giustamente vorranno ritrovarsi per poi chissà, annunciare in pompa magna il loro essere di nuovo insieme.

Belen e Antonino Spinalbese

In lungo video pubblicato su Instagram Antonino Spinalbese ha parlato degli ultimi due anni della sua vita e ovviamente ha raccontato, anche se indirettamente, dell'amore che nutriva per la mamma della sua Luna Marì. Ciò che ha più colpito del racconto dell'ex hairstylist è scoprire che mentre la sua storia d'amore si sgretolava, Antonino stava perdendo il controllo del suo corpo. Spinalbese ha scoperto di soffrire di una malattia autoimmune e questo gli ha portato non pochi problemi.